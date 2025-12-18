松下洸平がTVCMで猫と共演！「すごく貴重な時間を過ごさせていただきました」
松下洸平が出演する、なないろ生命保険の女性向け保険「なないろメディカル兎」のサービス開始に伴う新TVCM『松下さんとねこ兎』篇が、12月19日より放送スタートとなる。放送に先駆け、新CM映像とインタビューが公開された。
■松下洸平、突然変身した猫に驚く
今回の新TVCM『松下さんとねこ兎』篇は、「ホントのやさしさ」をテーマに、保険がそっと寄り添う身近な存在であることを伝えるために制作。猫が兎になるというファンタジックなストーリーを通じて、女性の一生に寄り添う保険の世界観を表現している。また、新CMの他、メイキング映像やインタビュー映像も公開される予定だ。
◎CMストーリー
松下洸平がリビングで猫と過ごす日常のなか、突然猫が兎に変身。驚く松下に、変身した“ねこ兎”ちゃんが「“ホントのやさしさ”ってにゃんだと思う？」と問いかける。松下は「困ったとき、つらいときにこそ、そばにいて寄り添ってあげられるような…」と回答。
そこで“ねこ兎”ちゃんが、女性に優しい新プラン「なないろメディカル兎」の説明や、健康をサポートするアプリ「ルナルナ」のなないろ生命専用特典について紹介。最後に「なないろメディカル兎」を“女性の一生に寄り添う保険”と松下が紹介する。
■撮影エピソード
2024年からブランドアンバサダーを務める松下洸平が明るい笑顔で現場入りし、今回の撮影で共演する猫ちゃんと初対面。撮影の合間にはおやつをあげたり、猫ちゃんと戯れたりと、松下の動物好きな様子がうかがえた。
カメラが回り始めると、その姿から一変し、今回のテーマである“ホントのやさしさ”を表情や声色などで表現するプロフェッショナルな姿を披露。その一方で、撮影の準備の際にはスタッフに声をかけるなど、周囲への気配りを常に行う松下の“やさしさ”が垣間見える場面もあり、和やかな現場となった。
■松下洸平 インタビュー
Q. CM撮影を終えての感想を教えてください。特に印象的だったシーンはありますか？
松下：やっぱりなんといっても今回は猫ちゃんと一緒に、撮影できたのがすごく楽しかったですね。
僕は動物が好きなのですが、なかなか一緒に猫ちゃんとお芝居する機会は多くないので、すごく貴重な時間を過ごさせていただきました。
Q.今回、猫と共演しましたが、松下さんが実際に飼ってみたい動物はありますか？
松下：よく「犬派？ 猫派？」みたいな質問があるのですけれど、僕はどっちも好きです。
子どもの頃から、家では犬とか猫みたいな小さな生き物に囲まれてきたので、大きな動物に憧れます。例えば、すごい大きい犬とか一緒に寝てみたいですよね。ふかふか、もこもこの、馬ぐらいでかい動物と一緒に寄り添って寝てみたいですね。あったかそうで。なので、今は馬派？ ですかね（笑）。
Q.「ホントのやさしさってにゃんだと思う？」というセリフがありましたが、松下さんはどう思われますか？
松下：自分の優しさに見返りを求めないことかなと思います。“あのとき優しくしてあげたんだから”ってならないことが、本当に優しいということなのかなと。僕自身も誰かに優しくしたり、優しくされた経験はありますが、それを盾にしたり武器にしないようにしています。
実際、僕自身も誰かに助けてもらったり、救ってもらったりしたときに、その方は優しさだけをくれて、それ以上のことは僕や周りの人に求めなかった。そこが本当に優しいなと思ったので、僕も誰かに優しくするときに、それが無償のものであるということが大事だなと思いながら接するようにしています。
Q.今回、「寄り添う」というテーマがありましたが、周りの人が困っているとき、松下さんはどんなふうに寄り添うようにしていますか？ 気をつけていることがあれば教えてください。
松下：押し付けないことかなと思います。自分の優しさが相手にとっての優しさになるかどうかはわからないので、どうしてほしいか聞くことが大事だなと思います。ただ側にいてほしい場合もあるし、一緒に泣いたり笑ったりしてほしい場合もあるし、人それぞれですし。その状況や困っている人自身のメンタルによると思うので、なるべくそこを聞かずとも察知できる力があればなといつも思います。簡単ではないですし、もちろん間違えてしまうこともあるとは思うのですが、いちばん大切なのはその人が今どうしてほしいかかなと思います。
Q.仕事柄なかなか休みが取りづらいかもしれませんが、この年末年始にやってみたいことはありますか？
松下：まだ一度もやったことがないことで言うと、日本以外のところで年越し、お正月を過ごしてみたいです。ちょっとベタですけど、よくテレビで観るニューヨークのカウントダウンとか、一度見てみたいなとは思います。
Q.来年に向けて、新しい目標はありますか？
松下：いつも目の前のことに必死すぎて、なかなか先々の目標を決められないタイプなのですが、できるだけ自分の好きなことに時間を費やせる一年になるといいなと思います。
あんまり趣味がなくて、休みの日はいつも家にいたりとか、近所で買い物をしたり、食事をしたりということばかりなので、新しい趣味を見つけたいです。
Q.この新CMを観られる方々へひと言メッセージをお願いします。
松下：なないろ生命のブランドアンバサダーを務めています、松下洸平です。
今回新商品である「なないろメディカル兎」のCMに出演させていただきました！ ちょっと不思議なねこ兎ちゃんが、かわいくて癒やされる新CMをぜひお楽しみください。
■【画像】CMカット