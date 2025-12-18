松下洸平がTVCMで猫と共演！「すごく貴重な時間を過ごさせていただきました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松下洸平が出演する、なないろ生命保険の女性向け保険「なないろメディカル兎」のサービス開始に伴う新TVCM『松下さんとねこ兎』篇が、12月19日より放送スタートとなる。放送に先駆け、新CM映像とインタビューが公開された。

■松下洸平、突然変身した猫に驚く

今回の新TVCM『松下さんとねこ兎』篇は、「ホントのやさしさ」をテーマに、保険がそっと寄り添う身近な存在であることを伝えるために制作。猫が兎になるというファンタジックなストーリーを通じて、女性の一生に寄り添う保険の世界観を表現している。また、新CMの他、メイキング映像やインタビュー映像も公開される予定だ。

◎CMストーリー

松下洸平がリビングで猫と過ごす日常のなか、突然猫が兎に変身。驚く松下に、変身した“ねこ兎”ちゃんが「“ホントのやさしさ”ってにゃんだと思う？」と問いかける。松下は「困ったとき、つらいときにこそ、そばにいて寄り添ってあげられるような…」と回答。

そこで“ねこ兎”ちゃんが、女性に優しい新プラン「なないろメディカル兎」の説明や、健康をサポートするアプリ「ルナルナ」のなないろ生命専用特典について紹介。最後に「なないろメディカル兎」を“女性の一生に寄り添う保険”と松下が紹介する。

■撮影エピソード

2024年からブランドアンバサダーを務める松下洸平が明るい笑顔で現場入りし、今回の撮影で共演する猫ちゃんと初対面。撮影の合間にはおやつをあげたり、猫ちゃんと戯れたりと、松下の動物好きな様子がうかがえた。

カメラが回り始めると、その姿から一変し、今回のテーマである“ホントのやさしさ”を表情や声色などで表現するプロフェッショナルな姿を披露。その一方で、撮影の準備の際にはスタッフに声をかけるなど、周囲への気配りを常に行う松下の“やさしさ”が垣間見える場面もあり、和やかな現場となった。

■松下洸平 インタビュー