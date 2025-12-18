快適度をアップさせる新装備を追加

ホンダは2025年12月18日、「STEP WGN（ステップワゴン）」の特別仕様車「ステップワゴン e：HEV AIR EX（イーエイチイーブイ エアー イーエックス） 30周年特別仕様車」「ステップワゴン e：HEV SPADA（イーエイチイーブイ スパーダ） 30周年特別仕様車」を発表しました。

翌12月19日より発売されます。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの快適「“3列・7人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ホンダの主力ミディアムクラスミニバンであるステップワゴンのデビューは、1996年5月までさかのぼります。

FF乗用車のプラットフォームをベースにしたミニバンは、今でこそあたり前の存在ですが、多人数乗車可能な3列シート車といえば商用車と共有するのが当たり前だった当時、非常に画期的なものでした。

ホンダでは「クリエイティブ・ムーバー（生活創造車）」と銘打ち、1994年にデビューしたラージクラスミニバン「オデッセイ」などとともに、他社に先駆けて新たなジャンルを開拓していきます。

のちにトヨタや日産などからも同様のコンセプトを持ったライバルモデルも次々と登場し、現在に至る一大ミニバン市場が形成されました。

このようにミニバン市場のパイオニアであるステップワゴンですが、まもなくデビュー30周年を迎えます。

現行型は、2022年5月に登場した6代目です。

外観の基本フォルムは、かつて多くのユーザーに新鮮な印象を与えた初代や2代目のステップワゴンを思わせる直線基調に回帰し、クリーンでシンプルなデザインにまとめられました。

インテリアは、歴代モデルで築いてきた「家族のための大空間」という価値を進化させ、国内ホンダ車史上最大の室内空間を誇ります。

室内レイアウトも、外観イメージと共通する水平基調のノイズレスなデザインでまとめられています。

ホンダによると、ドライバーの車両感覚をつかみやすくするほか、乗員の視野を安定させることで「乗り物酔い」を起こしにくくする効果もあるといいます。

ラインナップの基本構成は、シンプルななかに上質さを狙った「ステップワゴン AIR（エアー）」と、力強さと品格ある佇まいを狙ったエアロモデル「ステップワゴン SPADA（スパーダ）」の2シリーズです。

異なる2つの世界観を明確に表現することで、ユーザーの選択肢を広げる狙いがありました。

ボディサイズは、全長4800mm×全幅1750mm×全高1840mm、ホイールベース2890mm（ステップワゴン AIR・FF）。

パワーユニットは、1.5リッター直列4気筒直噴VTECターボのガソリン車と、2リッター直列4気筒i-VTECエンジン＋2モーターのハイブリッド車「e：HEV（イーエイチイーブイ）」の2タイプを用意します。

FF（前輪駆動）を基本に、ガソリン車のみAWD（四輪駆動）の設定があります。

ラインナップは、AIR／SPADAの各ベースグレードに加え、SPADAには上級グレード「PREMIUM LINE（プレミアムライン）」を設定するほか、2025年5月にはAIRの上級グレード「AIR EX」や、SPADAの最上級グレード「PREMIUM LINE BLACK EDITION（ブラックエディション）」も追加されています。

初代ステップワゴンのロゴをモチーフとした「30周年専用エンブレム」も特別装備

そして今回新たに追加されたのは、2026年5月でデビュー30周年を迎えることを記念して新たに設定された、「ステップワゴン e：HEV AIR EX SPADA 30周年特別仕様車」と「ステップワゴン e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」の2モデルです。

装備面ではともに、2列目シートヒーター（運転席＆助手席シートヒーターはベース車に標準装備）やマルチビューカメラシステム、後退出庫サポートをはじめ、LEDルームランプ、アダプティブドライビングビームを追加します。

さらに、初代ステップワゴンのロゴをモチーフとした30周年専用エンブレムや、シートに30周年専用「STEP WGNタグ」を加えました。

これについてホンダは、「これまでステップワゴンをお乗りいただいているお客様には懐かしさを、これからお乗りになるお客様には、新しさを感じていただける商品を目指しました」と説明しています。

車両価格（消費税込み）は、ステップワゴン e：HEV AIR EX SPADA 30周年特別仕様車が409万8600円、ステップワゴン e：HEV SPADA 30周年特別仕様車が415万9100円です。