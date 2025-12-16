現在公開中のホラー映画『シェルビー・オークス』より、なんともおぞましいキャラクターポスターが解禁されている。

キャラポスといえば、劇中に登場するキャラクターたちの特徴や個性が表現されているものが定番ではなかろうか。しかし、本作のキャラポスはなんと４人中３人が死んでおり、残りの１人は生死不明である。

「（彼らに）何が起こったのか？」という言葉とともに捜索ポスター風に描かれている４人は、失踪した人気ホラーチャンネル「パラノーマル・パラノイド」のメンバーたちだ。ピーター、ローラ、デヴィッドは無惨な遺体となって発見された模様。残りのひとり、遺体が見つかっていないライリー・ブレナンだけは、失踪前の姿が採用されている。劇中では、ライリーの生存を信じる姉のミアが真実を突き止めるべく、彼らが姿を消した廃墟の街“シェルビー・オークス”へと向かうことになる。

監督を務めたのは、自身もYouTubeで活動してきた映画評論家のクリス・スタックマン。生家の信仰の問題で姉と引き離された経験を本作に注ぎ込んでいる。劇中のシェルビー・オークスは本作のために生み出された架空の街だが、監督の出身地であり物語の舞台でもあるオハイオ州には、“ヘルタウン”と呼ばれる廃墟の町が実在。シェルビー・オークスのモデルになったという。失踪した妹ライリー役を演じたサラ・ダーンもオハイオ州の出身で、「最初に脚本を読んだ時、“あ、ヘルタウンをモデルに使ったんだ”って思いました」とすぐに気付いたことを明かしている。劇中のファウンド・フッテージの映像の一部も、かつてヘルタウンだったとされるエリアで撮影されたそうだ。

そんなシェルビーオークスの様子が気になる方はこちらの本編映像をどうぞ。

『シェルビー・オークス』公開中

キャラクターポスター

© 2024 SHELBY OAKS LLC All Rights Reserved