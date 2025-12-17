東京23区に「限界集落」が？ 鉄道計画の頓挫で廃墟同然になったマンモス団地の今
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【限界集落】鉄道建設直前で住民が裁判を起こした結果、廃墟同然に...東京23区にあるマンモス団地の現在を歩く」と題した動画を公開。都心にありながら「限界集落」と化してしまった東京都北区の桐ヶ丘団地を訪れ、その歴史と衰退の背景を解説した。
動画は、東京23区内とは思えないほど静まり返った桐ヶ丘団地の光景から始まる。シャッターが下りた店舗が軒を連ね、夜になっても明かりのつかない団地棟が並ぶ様子は、地方の過疎化した町を彷彿とさせる。しかし、この場所は北区最大のターミナル・赤羽駅から徒歩圏内に位置する。活気あふれる駅前とは対照的なこの団地が、なぜ衰退してしまったのか。霞氏はその背景に3つの大きな転換点があったと指摘する。
第一の転換点は「地下鉄計画をめぐる混乱」である。かつて、団地の近くまで地下鉄を延ばし新駅を建設する構想があったが、住民との対立のなかで計画は幻と消えた。霞氏によると、この交通の未来を左右する計画の頓挫が、街の将来に大きな影を落としたという。
第二の転換点は「長引いた建替え事業」だ。1990年代に老朽化した棟の建替え計画が始まったが、規模の縮小や計画の先送りが繰り返された。その結果、立ち退きや仮住まいを経て「戻らない人も増え」、人口は大きく減少。かつて1万人以上が暮らしたコミュニティは、徐々にその形を失っていった。
そして第三の転換点が「急速な高齢化」である。若い世代が便利なエリアへ移っていく一方で、長年住み続けた住民は高齢化。気づけば「住民の約6割が65歳以上」という状態になった。買い物に行く店がなく、宅配も難しいなど、高齢者が一人で暮らすには負担が大きい環境が生まれている。
こうした厳しい現実がある一方で、動画では街の未来に向けた動きも紹介されている。2027年頃にはイオンリテールを中心とした新たな商業施設が完成予定であり、高齢者を支えるボランティア活動も息づいているという。桐ヶ丘団地は今、大きな不安と小さな希望が同時に存在する地点に立っている。その未来がどう変わっていくのか、今後も見守っていく必要があるだろう。
動画は、東京23区内とは思えないほど静まり返った桐ヶ丘団地の光景から始まる。シャッターが下りた店舗が軒を連ね、夜になっても明かりのつかない団地棟が並ぶ様子は、地方の過疎化した町を彷彿とさせる。しかし、この場所は北区最大のターミナル・赤羽駅から徒歩圏内に位置する。活気あふれる駅前とは対照的なこの団地が、なぜ衰退してしまったのか。霞氏はその背景に3つの大きな転換点があったと指摘する。
第一の転換点は「地下鉄計画をめぐる混乱」である。かつて、団地の近くまで地下鉄を延ばし新駅を建設する構想があったが、住民との対立のなかで計画は幻と消えた。霞氏によると、この交通の未来を左右する計画の頓挫が、街の将来に大きな影を落としたという。
第二の転換点は「長引いた建替え事業」だ。1990年代に老朽化した棟の建替え計画が始まったが、規模の縮小や計画の先送りが繰り返された。その結果、立ち退きや仮住まいを経て「戻らない人も増え」、人口は大きく減少。かつて1万人以上が暮らしたコミュニティは、徐々にその形を失っていった。
そして第三の転換点が「急速な高齢化」である。若い世代が便利なエリアへ移っていく一方で、長年住み続けた住民は高齢化。気づけば「住民の約6割が65歳以上」という状態になった。買い物に行く店がなく、宅配も難しいなど、高齢者が一人で暮らすには負担が大きい環境が生まれている。
こうした厳しい現実がある一方で、動画では街の未来に向けた動きも紹介されている。2027年頃にはイオンリテールを中心とした新たな商業施設が完成予定であり、高齢者を支えるボランティア活動も息づいているという。桐ヶ丘団地は今、大きな不安と小さな希望が同時に存在する地点に立っている。その未来がどう変わっていくのか、今後も見守っていく必要があるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
「雪崩に巻き込まれたかのごとく…」開店2ヶ月で一時閉店、キテミテマツドで起きていたテナント撤退の連鎖
「このままではゴーストタウン化してしまう」日産・追浜工場の生産終了で壊滅寸前、シャッター街に残された住民の悲痛な叫び
「ゴーストタウン化した」は本当？ 8兆円を投じたお台場の“意外な現在”とこれからの姿
チャンネル情報
霞（かすみ）の探訪記は、あなたの「行ってみたい」に寄り添い、日本各地にある再開発都市やディープスポットを巡るチャンネルです。よかったら覗いてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントが動画作りのモチベーションになります...！