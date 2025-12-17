JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、東京・大手町のパレスホテル東京で2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催した。金澤志奈（クレスコ）が式典後にインスタグラムを更新。黒のシックな衣装をまとった姿を披露した。女子プロ仲間から「綺麗すぎる」など絶賛の声が上がっている。

シックなパンツドレスで決めた。

金澤は右肩が露わになったアシンメトリーな黒の衣装で登場。髪を後ろでまとめ、シャンデリアが輝く廊下で笑みを浮かべている。全身ショットでは、パンツスタイルのセットアップを着こなしている様子も。横顔のアップなど、モデルのような佇まいを見せている。

金澤がインスタグラムで実際の画像を公開すると、女子プロ仲間も絶賛。コメント欄では後藤未有が「きれいすぎる。たまりません」と書き込むと、大西葵は「はい可愛い！！！！！！！！」、宮田成華も「かわいいいいいいい」と虜になった様子。藤田かれんも同じく「めっちゃかわいいです」と絶賛していた。

1995年生まれの金澤は今年、メジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権で悲願のツアー初優勝。メルセデス・ランキングでも8位と躍進の1年となった。



（THE ANSWER編集部）