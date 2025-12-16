FAMILY CLUB webの公式Xが、「ブログ大賞2025」の特設サイトで公開されているティザー映像について紹介。あわせて、映像に登場したアーティストをピックアップした特別映像も公開され、注目を集めている。

【動画】「ブログ大賞2025」特別映像／【画像】Snow Man・SixTONES集合ショット

「ブログ大賞2025」は、全116ブログ・総記事数約20,000件がノミネート。12月28日20時から授賞式ムービーの配信がスタートし、副音声はHey! Say! JUMPの伊野尾慧が担当する。

■岩本照＆宮舘涼太らがスマホやタブレットに向き合う姿を切り取った、自然体あふれる特別映像

公開された特別映像では、スマートフォンやタブレットを手に、実際にブログを書いているかのような自然体の姿が収められている。

NEWSの増田貴久は、ゴツめのリングをつけた手元のアップのみで登場。画面に集中する指先の動きから、静かな存在感が伝わってくる。

Kis-My-Ft2の宮田俊哉は、ふんわりとしたヘアスタイルに白シャツ姿で椅子に座り、スマホを操作。カメラに向けた柔らかな笑顔が印象的だ。

SixTONESの松村北斗は、袖口にアクセントのある黒のロンT姿で、タブレットに指でアルファベットを書き込む様子を上から捉えたカットに。ラフながらも集中した表情が目を引く。

同じくSixTONESの田中樹は、前髪をセンター分けにしたヘアスタイルに丸いサングラスを合わせ、黒Tシャツにグレーのパンツという装い。ソファに腰掛け、スマホを手に真剣な眼差しで画面を見つめる姿から、没入感のある雰囲気が漂っている。

Snow Manの岩本照は、パーマヘアに白Tシャツと黒ジャケットを合わせたスタイルで登場。コンクリート壁の前で両手にスマホを持ち、言葉を選ぶように静かに画面と向き合う姿が印象的だ。

同じくSnow Manの宮舘涼太は、前髪をナチュラルに流したヘアスタイルにペイズリー柄のデニムジャケット姿。上目遣いでスマホの画面を隠すような仕草が、お茶目な一面を感じさせる。

Travis Japanの吉澤閑也は、前髪をすっきり分けたヘアスタイルに白Tシャツと黒のニットジャケット。椅子に座り、カメラに向かってスマホを掲げるようにしながら笑顔を見せ、親しみやすさがにじむ。

河合郁人は、ナチュラルに前髪を流したヘアスタイルにデニムジャケット姿。テーブルの上でスマホを操作する自然体な様子から、最後にふっと笑顔をこぼすカットが印象的だ。

それぞれが異なるデバイスとスタイルでブログに向き合う姿からは、個性がありながらも共通して“書く時間”を大切にしていることが伝わってくる。

短い映像ながら距離感の近さや舞台裏を感じさせる内容に、SNSでは「コソコソしてる舘様かわいい」「まっすーの手、本当に綺麗」「ひーくん指長い」「宮田くん笑顔がかわいい」 「真剣に文章打ち込んでるひーくんかっこいい」「ブログ書いてるほくじゅりいて神」「スマホいじってるだけでなんでこんなメロいの？」といった声が寄せられている。

■同アカウントで公開されたSnow Man、SixTONESの集合ショット