年末年始の自分へのご褒美や手土産にもぴったりの、多彩な焼き菓子・和菓子を展開する「ファミリーマート」

そんな焼き菓子と和菓子の年間ベストセラーが発表されました☆

ファミリーマート 焼き菓子・和菓子 年間ベストセラーまとめ

取扱店舗：ファミリーマート

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」では、「こだわりのフィナンシェ」「つぶあんどら焼き」など年末の”自分へのご褒美”にぴったりの焼き菓子・和菓子を展開中。

今回、ファミリーマートから焼き菓子・和菓子の過去の購買データ（2024年10月〜2025年9月）をもとに、年末の自分・知人へのギフトとして注目する人気スイーツランキングが発表されました！

ファミマル焼き菓子 年間売り上げランキング

焼き菓子カテゴリ堂々の1位は、フランス産発酵バターの香りが広がる「こだわりのフィナンシェ」

フランス産発酵バターの風味やアーモンドプードルの香ばしい味わいがしっかりと感じられ、外はさっくり、中はしっとりとした生地も人気の理由です。

シンプルながら満足感の高い味わいで、コーヒーや紅茶との相性も良い“定番の一品”としてたくさんの人々に愛されています。

第1位「こだわりのフィナンシェ」

価格：150円（税込）

発売地域：全国

第1位に輝いたのは「こだわりのフィナンシェ」

フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが味わえるフィナンシェです。

第2位「たっぷり4種のフルーツケーキ」

価格：168円（税込）

発売地域：全国

第2位は、4種のフルーツを使用した「たっぷり4種のフルーツケーキ」

オレンジピール、レーズン、クランベリー、アップルをたっぷり使ったパウンドケーキです。

※原料に洋酒使用。アルコール分1.20％

第3位「こだわりのしっとりバウムクーヘン」

価格：185円（税込）

発売地域：全国

第3位にランクインしたのは「こだわりのしっとりバウムクーヘン」

フランス産発酵バターが香る、しっとり食感に仕上げたバウムクーヘンです。

ファミマル和菓子 年間売り上げランキング

和菓子カテゴリでは、「つぶあんどら焼き」 が1位に。

ふんわり焼き上げた生地で、上品な甘さのつぶあんを挟んだ、素材の良さが楽しめる和菓子です。

食べ応えのあるサイズ感が評価され、子どもから年配の方まで幅広い世代に支持されています。

第1位「つぶあんどら焼き」

価格：156円（税込）

発売地域：全国

北海道産小豆を使用したあんが決め手の「つぶあんどら焼き」

ふんわりとした生地で挟んだどら焼きです。

第2位「ミニ羊羹 煉」

価格：99円（税込）

発売地域：全国（沖縄県を除く）

手軽に和菓子が味わえる「ミニ羊羹 煉」は、第2位。

北海道産小豆を使用した、煉羊羹です。

第3位「ひとくちこしあん大福」

価格：168円（税込）

発売地域：全国

和のテイストあふれるパッケージに仕上げられた「ひとくちこしあん大福」

北海道産小豆のあん、北海道産てん菜の砂糖、国産もち粉を使用したひとくち大福です。

自分へのご褒美や家族との団らんにぴったりの焼き菓子＆和菓子。

ファミリーマートの焼き菓子・和菓子「年間売上ランキング」の紹介でした☆

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※一部地域では価格が異なります

