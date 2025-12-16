この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した動画で、交際3年になるという20代の学生カップルがインタビューに応じた。同じアルバイト先で働くという二人が、それぞれの月収や貯金額、さらには彼女のユニークな“推し活”事情まで、飾らない言葉で赤裸々に語った。



登場したのは、21歳の男性と20歳の女性の学生カップル。高校時代から交際を始め、期間は3年になるという。アルバイトについて尋ねられると、男性は居酒屋と喫茶店を掛け持ち、女性も同じ喫茶店で働いていると明かした。気になる月収は、男性が「12万ぐらい」、女性が「15万」と告白した。



「一番思い出に残っているデートは？」という質問には、せーので回答することに。しかし、男性が「沖縄旅行」、女性が「韓国旅行」と答え、まさかの食い違いを見せる場面もあった。話を聞くと、韓国旅行は3年記念日に、沖縄旅行はその1ヶ月前に行ったそうで、立て続けの旅行から仲の良さがうかがえる。



また、お金の使い道について、女性は「推し」であるキティちゃんに費やしていると語った。「もし彼氏とキティちゃんが海で溺れていたらどっちを助けるか」という究極の質問には、迷わず「キティちゃん」と即答し、彼を笑わせた。そんな彼女の貯金額は「0円」である一方、彼の貯金額は「7万ぐらい」と、お金に対する価値観の違いも明らかになった。



動画の最後に、お互いへのメッセージを求められると、男性は「大好きです」とストレートに想いを伝えた。それに対し、女性は「ありがとうございます」と返答。最後までユーモアのあるやりとりで、二人の自然体な関係性をのぞかせた。