J¥ê¡¼¥°¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ª¡¡ÍèÇ¯6·î13Æü¤Ë¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¼Â»Ü
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë¡ØJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¡¢2009Ç¯°ÊÍè¡ÊÅö»þ¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ÂÐK¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ØJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¡¢¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡¢6¤Ä¤ÎÃÏ°èËè¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼Åù¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§Âç²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§J¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×
Æü»þ¡§2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
Âç²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§DAZN
»î¹çÊü±Ç¡§DAZN
Âç²ñÊý¼°:¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×Ëè¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡¢Á´7»î¹ç¤Î1DAY¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡£
»î¹çÊý¼°¡§1»î¹ç30Ê¬À©¡ÊÁ°¸åÈ¾¤Ê¤·¡Ë¢¨3°Ì¡¦5°Ì·èÄêÀï¤Ï20Ê¬À©¤ÎÍ½Äê¡£
¢§½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÁª¹ÍÊýË¡
¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼
¡¦Á´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð
¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î°Ê²¼¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤òËè½µ¼Â»Ü
-¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍè¾ì¼Ô
-DAZN»ëÄ°¼Ô
-J¥ê¡¼¥°IDÅÐÏ¿¼Ô
¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³ÆÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×Ëè¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤è¤êÁª½Ð
-ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é11Ì¾¡ß2¥°¥ë¡¼¥×
-ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é11Ì¾¡ß4¥°¥ë¡¼¥×
¢¨¿Í¿ô¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾åµ2¤Ä¤ÎÁª¹Í¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆJ¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤Ç¤ÎÄÉ²ÃÁª½Ð¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
