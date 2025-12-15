この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が解説！ 【経営者向け】商品が売れない時のチェックポイント！売れないランディングページを売れるLPに変える7つのポイントを解説。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルアスリート株式会社の代表取締役である長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【経営者向け】商品が売れない時のチェックポイント！売れないランディングページを売れるLPに変える7つのポイントを解説。」と題した動画を公開。広告の成果が出ない多くのケースで、その原因がランディングページ（LP）にあると指摘し、売れるLPと売れないLPの見極め方、制作時の重要ポイントを解説した。



長橋氏は、特に広告運用において「LPは命」と言い切れるほど重要だと語る。広告の成果はLPの出来栄えで決まるとし、例えばコンバージョンレートが1%のLPと5%のLPでは、1件の成果を得るための広告コストに5倍の差が生まれると説明。しかし、多くの企業ではLP改善に手が回っておらず、「売れないLPが量産されている」のが実情だと指摘した。



氏が挙げる「売れるLP制作で押さえるべき7つのポイント」は以下の通りである。

1. 「誰に」「何を」「どのように」を設計する：マーケティングの基本であり、ターゲットや提供価値が明確でなければならない。

2. 流入経路に合わせたオファー設計：検索広告経由とSNS広告経由ではユーザーの属性や状態が異なるため、それぞれに合わせた設計が必要である。

3. アウトライン設計：因果の法則に基づき、論理的なストーリーボードを構築することが重要だと指摘。

4. キャッチコピー：ユーザーの8割が離脱する最初の部分で、いかに興味を引けるかが勝負になるという。

5. 導入コンテンツ：キャッチコピーの次に離脱が多い部分。ここでユーザーを惹きつけ、続きを読む動機を与える必要がある。

6. ボディコンテンツ：商品のスペックではなく、顧客が得られる未来（ベネフィット）を語る「ベネフィットライティング」が重要である。

7. クロージングコンテンツ：限定特典や返金保証など、ユーザーが「今すぐ申し込む理由」を提示し、背中を押す設計が不可欠だとした。



さらに、良いLPと悪いLPを見極めるコツとして、「デザインに惑わされない」「視認性」「ベネフィットライティング」の3点を挙げた。特にデザインは綺麗なだけでは売れず、あくまで読みやすさや分かりやすさが重要であると強調した。



LPはWeb上の「売れる営業マン」であり、その出来が事業の成果を大きく左右する。今回紹介されたポイントを参考に、自社のLPを見直してみてはいかがだろうか。