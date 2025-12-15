この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【金融市場】スイス銀行大手がUBSが１万人リストラか！アメリカに本社移転説も！スイスで何が起こっているのか！」と題した動画を公開。スイスのメガバンクUBSをめぐる最新の動向について解説した。



UBSは2023年に経営難に陥った同国の金融大手クレディ・スイスを買収したことで記憶に新しい。モハP氏によると、そのUBSが現在、スイスからの本社機能移転を検討しているという話や、1万人規模の大規模な人員削減を行うという報道が出ているという。



これらの動きの背景には、クレディ・スイスの経営破綻がある。スイス政府は、同様の事態を防ぐために金融規制を強化する方針を示している。これに対し、UBS側は反発。モハP氏は「これ以上規制を厳しくされたり、足を引っ張られたりするっていうなら、もうやっていけない」「スイスを出て行ったほうがいいんじゃないか」というUBSの意図を解説し、本社のアメリカ移転説はスイス政府との交渉を有利に進めるための駆け引きの一環である可能性を指摘した。



また、1万人に及ぶリストラ計画についても言及。これはロイター通信が報じたもので、2027年までに実施される見込みだという。UBSの世界の従業員数は約11万人とされ、全体の約9%に相当する大規模なものとなる。モハP氏は、このリストラはクレディ・スイス買収後のコスト削減と経営効率化を目的とした動きであり、本社移転問題とは別に、着々と進められている経営戦略の一環であるとの見方を示した。