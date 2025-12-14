「濡れ場経験者が朝ドラに…!?」森田望智がヒロインに抜擢された理由…NHKの知られざる「目論み」

激しい濡れ場を演じた『全裸監督』

俳優の森田望智（29歳）が、2027年度前期の連続テレビ小説『巡るスワン』のヒロインを務めることが、先ごろ行われ制作発表会見で発表された。

さらに、同ドラマの脚本をお笑い芸人のバカリズム（49歳）が担当。現役の芸人が朝ドラの脚本を担当するのは史上初となる。

ドラマは長野県諏訪市と諏訪湖周辺をイメージした架空の街「長野県佐和市」が主な舞台で、森田演じる生活安全課につとめる警察官をとりまく日常が描かれたオリジナルストーリーだ。

「バカリズムといえば、いずれも日テレ系のドラマ『ブラッシュアップライフ』（'23年）、『ホットスポット』（'25年）、映画『地獄の花園』（'21年）などの脚本を手がけ実績はあるが、作品のクセが強い。とはいえ、これまでの朝ドラは実在の人物をモデルした作品ばかり。その路線からの脱却する役割をバカリズムに託したと思われます」（テレビ局関係者）

会見で森田は10代のころはオーディションに落ちつづけていたことを明かしていたが、朝ドラヒロインの座をつかむまでの経歴はかなり異色だという。

「昔はそれほど演技経験がなくても、朝ドラのヒロインに抜てきして売り出し、俳優として成長するのが当たり前でした。しかし、最近は広瀬すずさん（27歳）、杉咲花さん（28歳）、趣里さん（35歳）などのように、すでに売れていて演技力のある俳優を起用する傾向になっています。そんな中で、来年前期の朝ドラのヒロインに抜てきされた上坂樹里さん（20歳）は大抜擢と呼べると思います。

一方、森田さんは上坂さんとも立場が違います。10代のころは鳴かず飛ばずでしたが、その名前が一躍世に知れ渡ることになったのが'19年にNetflixで配信された『全裸監督』。伝説のセクシービデオ監督・村西とおる氏の型破りな半生を演じた同作で、森田さんは脇毛がトレードマークの伝説のセクシー女優・黒木香さんの役を熱演しました。当時は激しい濡れ場を見せたことでも話題になっています」（芸能記者）

来年は村上春樹原作の舞台にも

各動画配信サービスがオリジナル作品の製作に力を入れるようになったのは、ここ数年とあって、これまでの朝ドラのヒロインにテレビ・映画以外でその役が脚光を浴びた俳優はいない。

「さらに、森田さんは『全裸監督』で思いっきり脱いでいますが、すでに朝ドラは『おかえりモネ』（'21年）、『虎に翼』（'24年）に起用されています。業界内の認識として、朝ドラのヒロインどころか、朝ドラへの出演が『過去に脱いでいてもOK』とは思いもよらなかったです。大河ドラマにセクシー女優を起用する時代、NHKの起用方針も時代に合わせて変わったのでしょう。森田さんの後進の俳優たちが朝ドラのヒロインを目指すにあたって新たな『出世コース』を開拓しました」（同前）

森田は増量して格闘家役を演じた公開中の『ナイトフラワー』で、『第50回報知映画賞』の助演女優賞を受賞。

また、来年1月から国内各地で上演後、ワールドツアーが行われる、村上春樹氏の原作を舞台化した『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に出演する予定だ。

今や売れ過ぎてしまい、朝ドラの撮影終了までのんびりしているヒマはなさそうだ。

