テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06 ※4日は後11：36、『世界卓球2026』放送延長で放送時間が繰り下がる可能性）の第6話が4日放送される。【場面写真】夫の告白に言葉が出ず…放心状態の宮澤エマ本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送ってい