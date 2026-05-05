お台場に激震が走っている。今期のフジテレビの看板ドラマ枠"月9"の、北村匠海（28）主演『サバ缶、宇宙へ行く』第3話視聴率が3.8％（視聴率は全てビデオリサーチ調べ、関東地区／以下同）という危険水域に突入してしまった。【写真】TBS「テレビ×ミセス」のスマスマ化で旧ジャニ不要論が加速 “体を張るイケメン”の専売特許は過去のもの初回視聴率はまずまずの6.0％だったものの、第2話では4.1％と急落、そして第3話では危