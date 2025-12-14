「まさかこんな日が来るなんて」“Jリーグ新章”2026年に21年ぶり「オリジナル10」奇跡の再集結。SNSは祝福と驚き「J２…長い間くそお世話になりました!」
奇跡の再集結である。
2025年12月13日に開催されたJ１昇格プレーオフ決勝でジェフユナイテッド千葉が勝利（徳島ヴォルティスに１−０）すると、2005年以来、21年ぶりに「オリジナル10」の現存９クラブがJ１リーグに顔を揃えることになったのだ。
1992年のJリーグ発足時に加盟した10クラブを指す「オリジナル10」。鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド市原、浦和レッドダイヤモンズ、ヴェルディ川崎、横浜マリノス、横浜フリューゲルス、清水エスパルス、名古屋グランパスエイト、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島のうち、1999年に消滅した横浜フリューゲルス以外の９クラブが2026年から再びJ１リーグの舞台に立つ。
しかも来季は、Jリーグが秋春制へ移行する節目の年。新たなスタートラインに並ぶタイミングで「原点」とも呼べる顔ぶれが揃うのだから、偶然とは言い難い。そこにドラマ性を感じるのだ。
千葉のJ１昇格を受け、SNS上は騒然。祝福と驚き、そして懐かしさが入り混じった声が広がった。
「まさかこんな日が来るなんて」
「久しぶりどころではないな」
「横浜F・マリノスの中の『F』に消えてしまった横浜フリューゲルスが生きてます」
「激アツ」
「これ普通に激熱やんけ」
「懐かしすぎてちょっと感動」
「10じゃなくて９でも横浜Fマリノスの中にその魂は、受け継がれている」
「ジェフがJ１に戻ることで、単なる『昇格』以上に、Jリーグ全体の時間がもう一度つながったように感じます」
「J２!!! …長い間!!! くそお世話になりました!!!」
なかには、リーグ創設期の高揚感を思い出すコメントもある。
「あの頃は、ジェフにリトバルスキー、グランパスにリネカー、そしてアントラーズにジーコら、世界のスーパースター、超ビッグネームが結構いましたね」
「オリジナル10の試合はマリノス対ヴェルディ、アントラーズ対ヴェルディなどなど初年度の興奮を思い出しますね」
Jリーグの新章が始まる2026年。来季のJリーグは例年以上に盛り上がりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
2025年12月13日に開催されたJ１昇格プレーオフ決勝でジェフユナイテッド千葉が勝利（徳島ヴォルティスに１−０）すると、2005年以来、21年ぶりに「オリジナル10」の現存９クラブがJ１リーグに顔を揃えることになったのだ。
1992年のJリーグ発足時に加盟した10クラブを指す「オリジナル10」。鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド市原、浦和レッドダイヤモンズ、ヴェルディ川崎、横浜マリノス、横浜フリューゲルス、清水エスパルス、名古屋グランパスエイト、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島のうち、1999年に消滅した横浜フリューゲルス以外の９クラブが2026年から再びJ１リーグの舞台に立つ。
千葉のJ１昇格を受け、SNS上は騒然。祝福と驚き、そして懐かしさが入り混じった声が広がった。
「まさかこんな日が来るなんて」
「久しぶりどころではないな」
「横浜F・マリノスの中の『F』に消えてしまった横浜フリューゲルスが生きてます」
「激アツ」
「これ普通に激熱やんけ」
「懐かしすぎてちょっと感動」
「10じゃなくて９でも横浜Fマリノスの中にその魂は、受け継がれている」
「ジェフがJ１に戻ることで、単なる『昇格』以上に、Jリーグ全体の時間がもう一度つながったように感じます」
「J２!!! …長い間!!! くそお世話になりました!!!」
なかには、リーグ創設期の高揚感を思い出すコメントもある。
「あの頃は、ジェフにリトバルスキー、グランパスにリネカー、そしてアントラーズにジーコら、世界のスーパースター、超ビッグネームが結構いましたね」
「オリジナル10の試合はマリノス対ヴェルディ、アントラーズ対ヴェルディなどなど初年度の興奮を思い出しますね」
Jリーグの新章が始まる2026年。来季のJリーグは例年以上に盛り上がりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集