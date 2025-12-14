山下美月“ポムポムプリンコーデ”披露「もちろん全て私服です」 『ポムポムプリンANN0』にゲスト出演「夢のよう」
元乃木坂46で俳優の山下美月が13日、自身のインスタグラムを更新。すべて私物の“ポムポムプリンコーデ”を披露した。
【写真あり】かわいすぎる！ポムポムプリンコーデを披露した山下美月
山下は「本日27時から｢ポムポムプリンのオールナイトニッポン0｣ゲスト出演させていただきます。17LIVEさんでは、スタジオの映像が同時配信されます！幼い頃からポムポムプリンと人生を共に過ごしてきたのでまさかラジオでお話できる日が来るなんて…！オファーを頂けたのが、本当に夢のようです。興奮と感激で正直上手く話せるかは分かりませんが、師走を忙しく過ごす皆さんの癒しになりますように…！(もちろん全て私服です)」と写真を添えて投稿した。
13日深夜放送のニッポン放送『ポムポムプリンのオールナイトニッポン0』（深3：00）では、ポムポムプリンがパーソナリティーを務める。番組では、ポムポムプリンがフリートークや曲紹介に挑戦したり、リスナーから募集したお悩みに答えたりと、元気いっぱいの楽しい放送を届ける予定だ。ゲストには芸能界きってのポムポムプリン好きで知られる、山下が登場する。
