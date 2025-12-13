大みそかに行われるSTARTO ENTERTAINMENTのライブイベント「カウントダウンコンサート」が、来年1月7日午後10時からNetflixで独占配信されると13日、公式SNSなどで発表された。舞台裏を収めたメイキング映像も1月30日午後10時から配信する。

Netflixの公式Xでは「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE 【2026年1月7日22時】

Netflixにて世界独占配信決定！」と告知され、「さらに… 通称"カウコン"の舞台裏を収めた メイキング映像を 【2026年1月30日22時】 Netflix世界独占配信！」と伝えられた。「#ネトフリでカウコン」とハッシュタグも添えられた。

96年からスタートした同イベントは「カウコン」の通称で親しまれ、今年は3年ぶりの開催となる。今回のタイトルは「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」。出演者にはNEWS、Hey！Say！JUMP、Kis−My−Ft2、timelesz、中島健人、A．B．C−Z、King＆Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！groupが名を連ねた。