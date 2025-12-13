ミキサーなしでお店のような味わい◎とろとろ美味な「バスクチーズケーキ」

丁寧に混ぜるのがポイント

人気が続くバスクチーズケーキ。表面を焦がすことによる香ばしさがおいしさを引き立てます。バスクチーズケーキはミキサーを使って混ぜるレシピが多いですが、ミキサーなしでも材料を順番に丁寧に混ぜることでお店のような仕上がりになります。ミキサーを持っていなかったり、持っていても洗うのが面倒という人にもおすすめのレシピをご紹介します。

甘さ控えめのバスチー

材料は、クリームチーズ、生クリームまたは牛乳、砂糖、卵、薄力粉です。お好みでバニラエッセンスやオイルを加えると香りもよくなります。材料もシンプルで甘さ控えめのバスクチーズケーキです。丁寧に混ぜるのがポイントです。

レシピのコツを確認しよう

クリームチーズを加熱しよく混ぜます

クリームチーズを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、柔らかくなったら泡立て器で丁寧によく混ぜます。クリーム状になるまで混ぜるのがポイントです。





他の材料を順番に加え混ぜます

砂糖、卵は1個ずつ、ふるった薄力粉、生クリーム、お好みでバニラエッセンスを順番に加え、加える毎にしっかりと丁寧に混ぜます。





生地を焼きます

できれば生地を濾してから型に入れます。210度で予熱したオーブンで30〜35分焼いて完成です。冷蔵庫で2時間程冷やしても美味。





ミキサーなして丁寧に混ぜて作るバスクチーズケーキ。手作りならではのおいしさを実感できるはず。できたてはトロトロ、冷やしてもおいしいバスクチーズケーキをぜひ作ってみてくださいね。