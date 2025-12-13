·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÎÊÝºä¹¸µ£¤¬ðôÄÇÇ±ºÃ¡Äº¸Â´ØÀáÇ±ºÃ¤«¤éÉüµ¢Ä¾¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
¡¡·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤Ï12·î13Æü¡¢ÊÝºä¹¸µ£¤¬¡ÖðôÄÇÇ±ºÃ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ò·Ð¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÝºä¤Ï12·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B2Âè12Àá¤Î»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºÀï¤Ç¼õ½ý¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿ÊÝºä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö1Ê¬28ÉÃ¤Ç¤ÎÁá´üÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß22ºÐ¤ÎÊÝºä¤Ï¡¢181¥»¥ó¥Á71¥¥í¤Î¥¬ー¥É¡£ÈôÎ¶¹â¹»¤«¤é¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤éÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ·§ËÜ¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ëº¸Â´ØÀá¤òÇ±ºÃ¤·¡¢12·î6Æü¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£