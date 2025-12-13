¥±¡¼¥¿¥Ï¥à½é¤ÎEV¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ø½ÐÅ¸¡¡½ÏÀ®¤¬¿Ê¤ó¤À¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV¡ÙºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
ÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¡©
¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¡¦¥«¡¼¥º¤Ï¡¢1·î9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯Ãæ¤ÎEV¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV¡Ù¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥±¡¼¥¿¥Ï¥à½é¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¸ø³«¤Ø¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´41Ëç
Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥ä¥Þ¥Ï¤È¤Î¶¨¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥ê¥¢¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÉ¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀÇ½¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤ÎÂÑµ×À¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤¬³«È¯Ãæ¤ÎEV¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV¡Ù
¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤Î¹â¶¶°ìÊæCEO¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ê¼ÖÎ¾¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â¶¶»á¤Ï2021Ç¯¤Ë¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤òÇã¼ý¤·¤¿VT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè·î¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï2026Ç¯¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2Ç¯Á°¤Î¸ø³«¤«¤é¡¢¡Ö´ðËÜÀÇ½¤Î½ÏÀ®¤¬Âç¤¤¯¿Ê¤ó¤À¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£Åö»þ¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ272ps¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥400km¡¢²Á³Ê8Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1600Ëü±ß¡ËÌ¤Ëþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢EVµ»½Ñ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î»Ô¾ì¤ÏÂçÉý¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥í¡¼¥¿¥¹¤Ï¡¢¼¡´üÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥¿¥¤¥×135¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤ò¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÅêÆþ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¡¢EVÈÇ¤Î718¥Ü¥¯¥¹¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥±¥¤¥Þ¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ö³«È¯¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£EVÈÎÇä¤Î¿¤Ó¤ÏÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏºÇ¶áÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£718¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤òEVÀìÍÑ¤È¤¹¤ë·×²è¤òÊ¤¤·¡¢¡ÖºÇ¾å°Ì¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤¬¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÄÉ¿ï¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Îe¥¢¥¯¥¹¥ë¤È¡¢ÂæÏÑ¥·¥ó¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊXing Mobility¡Ë¤Î±Õ¿»ÎäµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£