ドジャース・山本由伸投手（２７）が、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する見込みであることが１２日までに、分かった。侍ジャパンではドジャース・大谷翔平投手（３１）に続いて２人目の出場内定選手となった。一方で佐々木朗希投手（２４）は出場を見合わせることとなった。

山本はメジャー２年目の今季、東京ドームで行われたカブスとの開幕戦の先発を託されると、チームの先発陣で唯一１年間ローテを守り抜いて３０登板で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９の好成績を残し、サイ・ヤング賞投票でも３位に入った。被打率１割８分３厘はリーグ１位、ＷＨＩＰは０・９９で同３位。メジャーでも屈指の成績だった。

ポストシーズンでも６登板で２完投を含む５勝を挙げるなど大車輪の活躍。特にワールドシリーズでは、負ければ敗退が決まった第６戦で先発して６回９６球を投げて１失点で勝利投手になると、翌日の第７戦では９回途中から「中０日」でリリーフ登板し、２回３分の２で３４球を投げ、１安打無失点で試合を締めくくり、胴上げ投手となった。球史に残る活躍で、日本人選手では０９年松井秀喜（ヤンキース）以来２人目となるワールドシリーズＭＶＰにも輝いた。

ＷＢＣ出場についてはシーズン終了後に「いったんしっかり休んでまた練習頑張ります」と話すにとどめていた山本。メジャー１年目の２４年は右肩を痛めて約３か月離脱し、メジャーで１年間投げ続けたのは今季が初めてだったとあって、２６年開幕前のＷＢＣ出場についてロバーツ監督は「山本は（今季）非常に多くのイニングを投げており、ＷＢＣのために通常より調整時期を早めて投げられるようにすることは、それもまた負担が大きい」、「（出場する場合も）どのような制限をかけるか話し合いが必要。特に山本は来季のことも見据えないと」とも口にしていた。

優勝請負人が侍ジャパンに加わることは、２連覇へ向けて心強い存在だ。山本は侍ジャパンに選出されて出場した１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣと、優勝に貢献。所属チームでも２１年からオリックスで３年連続リーグ優勝に輝き、２４年に加入したドジャースでも２年連続ワールドシリーズ制覇に貢献した。１９年１１月のプレミア１２から“１人８連覇中”だ。

前回のＷＢＣでは、２試合に登板して１勝無敗、防御率２・４５。１次ラウンド第４戦のオーストラリア戦に先発して４回１安打無失点で勝利投手になると、準決勝のメキシコ戦では先発した朗希に次ぐ２番手で登板し、サヨナラ勝ちにつなげた。今大会ではドジャースでも最強タッグを組む大谷とチームの中心になることが期待され、先発の柱になることは確実だ。

井端監督は「投げ始めが大事だと思うので、状態もあるのかなと。その都度、しっかり連絡を取り合ってやっていきたい」と話すにとどめ、米フロリダ州オーランドのウィンターミーティング中に井端監督と話し合いの場があったドジャースのフリードマン編成本部長は「とても素晴らしい会話を持てた。我々は日本代表を支援しており、互いに敬意を持って進める」と明かしていた。

一方で朗希は今年右肩を痛めて５月から約４か月間離脱。９月にリリーフでメジャー復帰し、ポストシーズンでは抑えを務めるなど存在感を示したが、来季は再び先発に戻る見込みで、万全の状態を期するためにＷＢＣへの出場を見合わせることとなった。原則としてはＷＢＣの出場については個人の意思にゆだねる方針を示していたロバーツ監督も朗希の出場については「朗希に限ってはけがからの復帰途中なので、（ＷＢＣ出場を）抑止できるかもしれない」と黄色信号を出していた。