元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。緊急入院による見舞金を募集した結果、1円の振り込みがあったことを明かした。

ゆたぼんは8日夜、「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、自身のYouTubeで詳細を語った。病室のベッド上で6日の朝、ボクシングジムにバイクで行って帰る途中に事故に遭ったと明かした。「走行中、センターラインを越えて（車が）突っ込んできたんですよね。避ける暇もなくボンと衝突して、人身事故に遭いました」と切り出した。そして「3秒間ぐらい意識を失って、すぐに意識取り戻して、頭がフラフラしている状態です。でも警察と救急車に連絡しました」と説明。法定速度は守っていたといい、相手側は車から降りてこず、謝罪もなかったという。転倒時に左肘や膝、腰などを負傷し「全身が痛い状況」。愛車は廃車の可能性もあるとした。そして銀行口座を公開した上で、見舞金を募集していた。

ゆたぼんは11日、「ナゼシナンカツタンバカという人から1円の振り込みがありました」と打ち明け、振り込んだ人物の名前を公開。「変わった名前の人がいるみたいですが、悲しい人ですね。こういう人がいるから自殺してしまう人も増えるんだと思います。僕は負けません！」と宣言。「早く元気になって戦いますので、僕が復活するまでもうしばらくお待ちください！」と投げかけた。

ゆたぼんの投稿に対し「手の込んだ嫌がらせですね。ひとを責めるために、そんなことまでするんだ。かわいそうな人やな」「振込先を公開してしまったら 善意の振込だけでなく悪意の振込も 悲しいけれど今の世の中だと有りますよね」「ゆたぼん それ、ナニシトンネン共和国の言語で日本語に翻訳すると『早く元気になってね』だよ しらんけど」などと書き込まれていた。