元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する、沖縄県出身のゆたぼんさんが2026年4月19日にXを更新し、沖縄県の辺野古沖で発生した転覆事故について、一部ネット上から上がっている「もういいだろ」といった意見に反論した。「これは事故じゃなくて、事件なんです！」京都府の同志社国際高校の研修旅行中に発生したこの事故。船を運行していたのは、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する市民団体で、事故により、船長と