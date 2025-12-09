ゆたぼんのインスタグラムより 女性自身

ゆたぼんが人身事故報告、見舞金のカンパ行為が波紋「保険でお金出るはず」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ゆたぼんが8日、バイクで帰宅していたところ、車と衝突したと報告した
  • 動画の概要欄には、お見舞い金を銀行振込で欲しいと書かれているという
  • ネットニュースのコメント欄に「保険でお金は出るはず」などの声が上がった
