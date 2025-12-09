ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ゆたぼんが人身事故報告、見舞金のカンパ行為が波紋「保険でお金出る… ゆたぼん 人身事故 交通事故 YouTube エンタメ・芸能ニュース 女性自身 ゆたぼんが人身事故報告、見舞金のカンパ行為が波紋「保険でお金出るはず」 2025年12月9日 18時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ゆたぼんが8日、バイクで帰宅していたところ、車と衝突したと報告した 動画の概要欄には、お見舞い金を銀行振込で欲しいと書かれているという ネットニュースのコメント欄に「保険でお金は出るはず」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 行方不明のまま3年、岡山の中学3年生・梶谷恭暉さん 島でスマホ発見も…母「親名義でも中身開示できず…手がかりが」 2025年12月9日 13時21分 園児に強制性交か 保育所勤務の男を逮捕「性的な欲望が我慢できなかった」 警察は余罪を調べる 熊本県大津町 2025年12月9日 19時59分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 大阪から新潟への夜逃げ、5歳の私が見た「知らない女性」の正体。父の不倫相手が同居する地獄絵図 2025年12月7日 15時54分 10代前半の少年に入れ墨 和彫りなどを彫った女（22）を逮捕 札幌市 2025年12月9日 9時21分