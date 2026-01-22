群馬県の山本一太知事が定例会見で、「不登校」に変わる言葉として、「ユニパス」を使用すると発表。【写真】英語表記で「ユニパス」どう書く？フリップで説明する群馬県知事不登校に変わる「ユニパス」「ユニパスは『ひとり一人の』という意味の“ユニーク”と、『道』を意味した“パス”を組み合わせた造語。ユニパスには、“ひとり一人の道を歩んで良い”という思いが込められています。山本知事は、学校に通わないことは悪