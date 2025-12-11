バイクで事故に遭い、入院していることを公表したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、体調の異変を明かした。１１日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「今日の朝、リハビリをしてる時に急に眩暈（めまい）がして、視界が真っ暗になり、冷や汗がダラーって出てきて、一旦午前のリハビリは中止になりました」と急変を報告。「午後にもう一回やるのですが、今凄（すご）く気持ち悪いし、耳鳴りもしてるので、少し休み