¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÂÑ¤¨È´¤¯¡È¿´¹½¤¨¡É¸ì¤ë¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å11¡§59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµï¼ò²°Å¹¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹Þ¼¹ä¤È¶¦±é¤·¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î°é»ù¤Ë¤¤¤²á¤®¤¿»ØÅ¦¤äÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¡È°é»ù·Ù»¡¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç°é»ù¡¦Ç¥¿±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¤·¤¿½÷À¤Ï5³ä¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¸¤»³»æ»Ò¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢µÈÅÄÊþÀ¤¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¿´Ìµ¤¤À¼¤äSNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢SNS¾å¤Ê¤É¤Ç¡ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¡É·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¾åÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢²¶¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ë20¿Í¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤ÎÅý·×¤À¤È¡¢°ìÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤Î¿´¹½¤¨¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ø¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á²¶¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î20¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
