俳優のファーストサマーウイカ（35）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。LINE登録者数が800人を超える一方で、自身の孤独な人間関係を明かし、スタジオを震え上がらせる場面があった。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。MCの上田晋也から「交友関係が広そう」とい