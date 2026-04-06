元放送作家の長谷川良品氏が6日までに自身のXを更新。くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系新番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の5日の初回放送について私見をつづった。「TBSの新番組『上田晋也のサンデーQ』、単純にMCが爆笑から上田さんに代わったサンジャポの延長戦でほぼ丸かぶり」と指摘。類似性の根拠については「チーフ作家も同じだし」とした。「サンデーQ」はニュースの素朴な疑問を専門家が