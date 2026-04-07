お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務めるTBS系新番組「上田晋也のサンデーQ」の初回が5日に放送された。平均世帯視聴率は6.0％、平均個人視聴率は3.3％（いずれもビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。 同番組は先月29日に40年の歴史に幕を下ろした、歌手・和田アキ子の冠番組「アッコにおまかせ！」の枠だ。「サンデーQ」は、ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する昼の