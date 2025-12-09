立憲民主党の米山隆一衆院議員が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻で作家の室井佑月氏の緊急手術が成功したと明かした。

室井氏は6日「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ」と体調が悪化していたと明かした。「病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた」と救急搬送一歩手前まで追い込まれた末、受けた診断が「『尿管結石』だったよ」と報告した。

続けて「尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のCM曲が流れ出したわ」と自身の脳内の様子を報告。「それにしても、尿管という細いホースが詰まっただけで、あんなに痛くなるとはね。人体の不思議。おっと、痛み止めが効いてるうちに、風呂入って、アイス食べなきゃ」と回復したことも報告した。

そして8日に「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね」とつづった。

米山氏は8日夜、同日の室井氏のポストを引用した上で「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます」と報告した。

この投稿に「よかったです…びっくりしました どうかお大事になさってください」「とりあえずは一安心と言ったところでしょうか。ご夫妻ともにお疲れの出ません様に。快方に向かうことを願っております！」「よかったです 室井さんのご快癒をお祈りいたします 米山さんも 季節の変わり目ですので、ご自愛下さい」などと書き込まれていた。