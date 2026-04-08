4月2日から配信が開始され、はやくも話題を呼んでいるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『恋愛病院』。“仕事中心の生活で恋を忘れた”男女10人が、2泊3日の共同生活を送り、「恋のリハビリ」を行う。元ミス東大の“あさ”こと神谷明采（25）、人気ドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）などの出演歴がある俳優の“ひでお”こと石黒英雄（37）など、様々な分野で活躍する男女が集う。なかでも注目を集めるキャストが、最年長