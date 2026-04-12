アメリカのイランへの攻撃についての考えをめぐり、中道改革連合の米山隆一前衆議院議員が落語家の立川志らくのポストに異論を唱えたものの、ネット上からはさまざまな声が集まっている。 発端となったのは、志らくの8日のX（旧Twitter）ポスト。志らくは「攻撃する側だけが悪いのか？～イラン侵攻報道に覚える違和感～」と題した自身のYouTube動画へのリンクを紹介しつつ、「もし、トランプ大統領がイランを攻撃し