中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年4月26日にXで、21日に大分県・日出生台演習場で訓練中に戦車内で砲弾が破裂して亡くなった3人の自衛官の葬送式に、高市早苗首相が参列しなかったことについて、「理解できません」と意見した。過去にも首相が参列しなかった例はあり、米山氏の投稿には波紋が広がっている。「自衛隊トップである総理大臣が出席しないのは、私には理解できません」高市首相は26日にXで、同日に陸上自衛隊玖