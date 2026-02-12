作家の室井佑月さんが2026年2月11日、夫で中道改革連合の米山隆一氏への思いをXでつづった。「夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して」室井さんは25年12月6日にXで体調不良を訴え、8日には「これから緊急手術になった」と投稿した。米山氏が自身のXで「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています」と報告していたが、室井さんはこの投稿を引用し「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもな