中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年4月6日、自身のXで悪質なデマに対応したことを報告した。支持者ではない人からも応援の声同日、あるXユーザーが、4月3日の夜に渋谷駅前のスクランブル交差点で灯油のようなものをまき、火をつける騒動を起こし自首した50代の男パトカーに乗っている画像をXに投稿。そこには、犯人が米山氏であるかのような文章も記されていた。この投稿に米山氏は「余りに悪質なデマです。対処します」と