人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、自身のYouTubeチャンネル「山崎NANA(YamazakiNANA)」で「【山岡家】期間限定のプレミアム醤油とんこつラーメンを食べたら背脂マシマシで最高に美味しすぎて大優勝した爆食女【大食い】」と題した動画を公開。ラーメンチェーン「山岡家」の期間限定メニュー「プレミアム醤油とんこつラーメン」を実食レビューした。



今回、山崎氏が注文したのは、期間限定の「プレミアム醤油とんこつラーメン」。スープの表面には背脂が厚い膜を張るほど浮かんでいるが、一口飲むと「煮干し感じる」「山岡家にしては結構あっさりめ」と意外な感想を述べた。同氏によると、背脂のコクと煮干しの優しい甘味、豚骨のまろやかさが加わった深い味わいが特徴だという。



麺は、山岡家の期間限定メニューでは恒例だという、コシの強い中太麺を使用。「もちもち最高」とその食感を評価し、背脂たっぷりのスープがしっかりと絡む様子を伝えた。また、具材の中でも特に三陸産のわかめと刻み玉ねぎに注目。肉厚で弾力のあるわかめは濃厚な醤油とんこつスープと相性抜群であり、刻み玉ねぎは「甘味と辛味のバランスが絶妙」で、シャキシャキとした食感が良いアクセントになっていると語った。



さらに、アプリクーポンで追加した「コロチャー」をライスに乗せ、ラーメンスープをかけた特製「コロチャー丼」や、サービス券で手に入れた「特製ギョーザ」も堪能。肉厚で噛むたびに甘みを感じるコロチャーと、焼き目パリパリ・皮もちもちの王道ギョーザを味わい尽くすのが山岡家の醍醐味であるとした。



山崎氏は、このラーメンを「味がバランスよく纏まった絶品ラーメン」と総括。あっさりとした煮干し醤油と濃厚な背脂、そして多彩な具材の食感という、一見相反する要素が絶妙なバランスでまとまった一杯は、食べるたびにクセになる味わいだと締めくくった。