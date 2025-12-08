¾¡´ÖÏÂÂå¡Ö»®¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤ÇÀö¤¨¡×¡© ÀöÂõ¤Ïµ¡³£¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»®¤Ï¼ê¤ÇÀö¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡© ¿©»ö¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤è¤ê¿©¸å¤Î¸åÊÒ¤Å¤±¤¬¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ø
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
¤Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¿©Àöµ¡¡×¤ÏÇã¤¤
¡¡¸úÎ¨Åª¤Ë¼«¿æ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ËüÆñ¤òÇÓ¤·¤Æ¿©Àöµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©Àöµ¡¤Ï¡Ö»þÃ»¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Ö¼«¿æÎ¨¡×¤ò¾å¤²¤ë
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÂÂß¤Ç¤â¡¢»ý¤Á²È¤Ç¤â¡¢¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó·¿¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤è¤êÊÒÉÕ¤±¤¬¥¤¥ä¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤ì¤³¤½ÁÝ½üµ¡¤äÀöÂõµ¡¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¿©Àöµ¡¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤¼¤«¼êÀö¤¤¿®¶Ä¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¿©Àöµ¡¤¬¤¢¤Þ¤êÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤á¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö¿©¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×
¡¡¶¦Æ¯¤¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»®Àö¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤ºî¶È¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬Ã´¤Ï¾ï¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤âÌ¼¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤ËÌ¼¤Î¿©¤Ù¤¿¿©´ï¤¬Âæ½ê¤Î¥·¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ë»¶¤é¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤â¤·¼ê¤ÇÀö¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤âËè²óÅÜ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤È°ì½ï¤Ë¿©Àöµ¡¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Î¶ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀöÂõ¤Ï¼ê¤Ç¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼»®¤Ï¼ê¤ÇÀö¤¦¤Î¡©
¡¡¤¤¤Þ¤É¤ÀöÂõ¤ò¼ê¤Ç¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÀöÂõÊª¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤¬½Ð¤ë¤ª»®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¼êÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤È´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±ø¤ì¤â¤è¤¯Íî¤Á¤Þ¤»¤ó¤·¡¢À¶·éÅÙ¤â²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÍÎÉþÆ±ÍÍ¡¢¤ª»®¡¢¤½¤·¤Æ¤Ç¤¤ì¤ÐÆéÎà¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©Àöµ¡¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤Ê¤Î¤Ç¿©Àöµ¡¤ÏÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤«¤é¤ÎÊÔ½¸µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ë