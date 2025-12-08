¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤¬µðÂçÄÅÇÈ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¾ÜºÙ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù
2025Ç¯7·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ã¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ÈÏ°Ï¤ËÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿µðÂçÄÅÇÈ¤ò¿Í¹©±ÒÀ±¤¬¶öÁ³¤Ë¤âÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¡¢NASA¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©±§Ãè¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢SWOT(Surface Water and Ocean Topography)¤È¤¤¤¦ÃÏµå´ÑÂ¬ÍÑ¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£SWOT¤ÏÃÏµå¤ÎÉ½ÁØ¿å¤Î¹âÅÙ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤Ë¥ì¡¼¥À¥Ñ¥ë¥¹¤òÁ÷¿®¤·¡¢È¿¼Í¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿®¹æ¤ò2¤Ä¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÆ±»þ¤ËÍÑ¤¤¤Æ»°³ÑÂ¬ÎÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¤ÌÌ¤ÈÉ½ÌÌ¿å°Ì¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ã¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÁ´°è¤ËÄÅÇÈ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞSWOT¤¬¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µðÂçÄÅÇÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ê»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³¤Äì¤Î²¹ÅÙ¤È°µÎÏ¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ö¥¤·¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¦DART(Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis)¤¬³°ÍÎ¤Î´Æ»ëÁõÃÖ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢DART¤Ï´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤°ìÊý¤ÇÀßÃÖ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±°ìÃÏÅÀ¤Î»þ·ÏÎó¥Ç¡¼¥¿¤·¤«Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SWOT¤Ï¡¢1²ó¤ÎÄÌ²á¤ÇÉýÌó120km¤â¤Î³¤ÌÌ¹â¤òÂ¬ÎÌ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¬ÄÅÇÈ¤Î·Á¾õÊÑ²½¤ò¶õ´ÖÅª¤Ë¤â·Ð»þÅª¤Ë¤âÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤ÎÊªÍý³¤ÍÎ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¡á¥¢¥ó¥°¥ë½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖSWOT¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿·¤·¤¤¥á¥¬¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢DART¤ò»È¤Ã¤ÆÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹Âç¤Ê³¤¤ÎÆÃÄê¤ÎÃÏÅÀ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¾¤Î±ÒÀ±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÎÉ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤âÄÅÇÈ¤ò²£ÀÚ¤ëºÙ¤¤Àþ¤·¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢SWOT¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºÇÂçÌó120km¤â¤ÎÉý¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹â²òÁüÅÙ¤Î³¤ÌÌ¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢³¤ËßÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄÅÇÈ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀõÀ¥¤ÎÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÈóÊ¬»¶À¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤ÎÇÈÄ¹¤Ï³¤¤Î¿¼¤µ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇÈ¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀõÀ¥¤ÎÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÇÈ·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±ó¤¯¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²óSWOT¤¬Âª¤¨¤¿ÇÈ·Á²èÁü¤Ï¡¢³¤Ëß¤ò²£ÀÚ¤ëÃ±°ì¤ÎÀ°Á³¤È¤·¤¿ÇÈÆ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÉ´km¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³È»¶¡¦»¶Íð¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊ£»¨¤ÊÌÖÌÜ¾õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Îµ¡´ï¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢SWOT´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ë³¤ÌÌ¹âÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î²èÁü¤«¤é¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÄÅÇÈ¤ÎÊ¬»¶¸ú²Ì¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¿ôÃÍ¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÇÈÆ°¾ì¤Ï¡ÖÈóÊ¬»¶À¤ÎÄÅÇÈ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢SWOT¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ï¤ë¤«¤Ë¤è¤¯°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ËÈóÊ¬»¶À¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¦ÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇÈ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ºÆ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¤¥¹¡á¥¢¥ó¥°¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤¬ÄÅÇÈ¥â¥Ç¥ëºîÀ®¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¼ç¤Ê±Æ¶Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÊÑÆ°¤Ï¡¢¼çÇÈ¤¬³¤´ß¤Ë¶á¤Å¤¯ºÝ¡¢¸åÂ³ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÄ´¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²á¾ê¤ÊÊ¬»¶¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄêÎÌ²½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£