¹á¹ÁµÄ²ñÁª¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ÏºÇÄã²óÈò¡¡¸õÊäÁ´°÷¤¬¿ÆÃæ¡¢»ÔÌ±¤Î´Ø¿´Äã¤¯
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á¤Ç7Æü¡¢Î©Ë¡²ñ¡ÊµÄ²ñ¡¢Äê¿ô90¡ËÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ì±¼çÇÉ¤Î½ÐÇÏ¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤ÏÁ´°÷¿ÆÃæÇÉ¡£»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤ÏÄã¤¯¡¢11·î²¼½Ü¤Î¹âÁØ½»Âð²ÐºÒ¤ÇÅö¶É¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÏÁªµó¤ÎÀ®¸ù¤ò¼¨¤¹¤¿¤áÅêÉ¼Î¨°ú¤¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿Á°²óÁªµó¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÍ¸¢¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ëÄ¾ÀÜÁªµóÏÈ¡ÊÄê¿ô20¡Ë¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¸á¸å9»þÈ¾¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±10»þÈ¾¡Ë»þÅÀ¤Ç30.43¡ó¡£¡Ö°¦¹ñ¼Ô¡×¤À¤±¤¬Î©¸õÊä¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²óÁªµó¤Ï30.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÅêÉ¼Î¨¤È³«É¼·ë²Ì¤Ï8Æü¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÅêÉ¼»þ´Ö¤ò2»þ´Ö±äÄ¹¤·¡¢¸áÁ°7»þÈ¾¡Á¸á¸å11»þÈ¾¤È¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¥«¡¼¥É¡×¤òÇÛÉÛ¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¸õÊä¼Ô¤´¤È¤ÎÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤¬Ë³¤·¤¯Í¸¢¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÐºÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¶È¼Ô¤Ø¤Î´ÆÆÄ¤òÅö¶É¤¬ÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÍû²ÈÄ¶¹ÔÀ¯Ä¹´±¤Ï7ÆüÄ«¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÅêÉ¼¤·¡¢»ÔÌ±¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£