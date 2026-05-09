Image: FeLice LCC こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど……気づけば、カバンの中はリチウムイオンバッテリーだらけ。特にモバイルバッテリーは、毎日持ち出すアイテムとして欠かせない存在になっていることでしょう。でも、その便利さの裏には、ちょっと気になるリスクが潜んでいます。リチウムイオンバ