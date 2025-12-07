¡ÖTHE MANZAI¡×¤¿¤±¤·¾Þ¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¡¤Ù¤¿Ë«¤á¡ÖÀ¨¤¤¹¥¤¡£°ÂÂÙ¤À¤Ê¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬7Æü¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡¡¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE¡¡MANZAI¡¡2025¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¡ºÍ¤ÎÌ¾¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ¡ºÍºÇ¹âÊö¤Îº×Åµ¡£º£Ç¯¤ÏÁ´22ÁÈ¤¬Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¿¤±¤·¤¬Áí³ç¡£¡Ö¤¿¤±¤·¾Þ¡×¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ò»ØÌ¾¤·¡Ö²¿¤«ºÇ¶á¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¤è¤¯1¤Ä¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤³¤ì¤À¤±ºî¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÏM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê»Ë¾åºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë2019Ç¯²¦¼Ô¡£¤³¤ÎÆü¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ª¥«¥ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ä¤Û¤Ê°ã¤¦¤«¡×¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿Ä¾¸å¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö²¶¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢À¨¤¤¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£À¨¤¤·Á¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢°ÂÂÙ¤À¤Ê¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡×¤ÈÀä»¿¡£Æâ³¤¤Ï¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¤Û¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¶ð¾ì¤Ï¡Ö°ÂÂÙ¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤»¿¼¡×¤È´î¤ó¤À¡£
