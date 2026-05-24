「やれないわけない。大丈夫です!」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、あるテレビスタッフの“発言”に反論した――。マヂカルラブリー・村上○「『THE SECOND』で優勝するぐらいの人が、平場できないわけない」と太鼓判21日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)では、「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」の話題に。結成16年以上のベテラン芸人が競う同大会では