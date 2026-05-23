一卵性双生児の姉妹お笑いコンビ、Dr．ハインリッヒの彩（45）が23日、自身のXを更新。「不愉快でしかない」ファンの行動についてつづった。彩は「応援してますと声をかけていただくのはいいのですが、触らないで下さい」と訴え、「特に男性の方。知らん異性に急に腕を捕まれるのは不愉快でしかない」と不快感をあらわにした。ユーザーからは「怖くて仕方ないだろうな…いつも応援してます」「それはあかん！」「お前は私のこと好