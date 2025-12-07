SNS¤ÇÏ¢Æü¡Ö¹â»ÔÀá¡×È¯¿®¡¡´í¤¦¤µ¤â¡¢ÂæÏÑ´ØÏ¢¤ËÃæ¹ñÈ¿È¯
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬SNS¤ÎÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎX¤ËÏ¢ÆüÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ÏÀ¯ºö¤«¤é»äÀ¸³è¤ÎÇº¤ß¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£´±Î½¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö¹â»ÔÀá¡×¤Ç¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÁÀ¤¦¡£°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÅê¹Æ¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤É´í¤¦¤µ¤â¤Ï¤é¤à¡£
¡¡¼óÁê¤ÎX¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï7Æü¸½ºß¤ÇÀ¯³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î240Ëü¿ÍÄ¶¡£
¡¡Êª²Á¹â¤ò½ä¤ë·ÐºÑÂÐºö¤ò·è¤á¤¿11·î21Æü¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÂÐºö¤À¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£10·î¤ËÍèÆü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ò¡ÖÌÁÍ§¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼Æâ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌª·î¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤ÎÇº¤ß¤âÅÇÏª¤¹¤ë¡£11·î¾å½Ü¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¡ÖÉ×¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎã¤â¤¢¤ë¡£10·îËö¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿APEC¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¹µ¼¼¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤¹¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£½¬»á¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤Ç¡¢Èó¸ø¼°¤Ê¼Ì¿¿¸øÉ½¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂæÏÑ¤ÎÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤âÅê¹Æ¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤È¤ÏÎòÂå¼óÁê¤â²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬¹³µÄ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£