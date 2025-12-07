2026年の「祝日」はいつ？ カレンダーに反響 「2回も5連休」「シルバーウィークあるやん！」「6月に祝日を、お願い致します」
政府広報オンラインは5日、公式Xを更新し、2026年の「祝日」を紹介した。
【画像】2026年の「祝日」はいつ？ カレンダー 5月＆9月に5連休
「2026年の『祝日』はいつ？」と記し、カレンダーを掲載。「現在、法律によって国民の祝日は、年間16日あります。2026年の祝日はいつなのか、また、それぞれの祝日の趣旨や経緯についても、ぜひご覧ください！」と呼びかけた。
これに対して「来年は2回も5連休あるし、土曜日と祝日が1回も被らないの素晴らしいな」「シルバーウィークあるやん！」「6月に祝日を、お願い致します」など、多数の声が寄せられている。
■令和8年（2026年）の「国民の祝日」
元日 1月1日
成人の日 1月12日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月20日
山の日 8月11日
敬老の日 9月21日
秋分の日 9月23日
スポーツの日 10月12日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
【画像】2026年の「祝日」はいつ？ カレンダー 5月＆9月に5連休
「2026年の『祝日』はいつ？」と記し、カレンダーを掲載。「現在、法律によって国民の祝日は、年間16日あります。2026年の祝日はいつなのか、また、それぞれの祝日の趣旨や経緯についても、ぜひご覧ください！」と呼びかけた。
これに対して「来年は2回も5連休あるし、土曜日と祝日が1回も被らないの素晴らしいな」「シルバーウィークあるやん！」「6月に祝日を、お願い致します」など、多数の声が寄せられている。
■令和8年（2026年）の「国民の祝日」
元日 1月1日
成人の日 1月12日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月20日
山の日 8月11日
敬老の日 9月21日
秋分の日 9月23日
スポーツの日 10月12日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日