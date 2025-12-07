政府広報オンラインの公式Xより

　政府広報オンラインは5日、公式Xを更新し、2026年の「祝日」を紹介した。

【画像】2026年の「祝日」はいつ？ カレンダー　5月＆9月に5連休

　「2026年の『祝日』はいつ？」と記し、カレンダーを掲載。「現在、法律によって国民の祝日は、年間16日あります。2026年の祝日はいつなのか、また、それぞれの祝日の趣旨や経緯についても、ぜひご覧ください！」と呼びかけた。

　これに対して「来年は2回も5連休あるし、土曜日と祝日が1回も被らないの素晴らしいな」「シルバーウィークあるやん！」「6月に祝日を、お願い致します」など、多数の声が寄せられている。

■令和8年（2026年）の「国民の祝日」
元日　1月1日
成人の日　1月12日
建国記念の日　2月11日
天皇誕生日　2月23日
春分の日　3月20日
昭和の日　4月29日
憲法記念日　5月3日
みどりの日　5月4日
こどもの日　5月5日
海の日　7月20日
山の日　8月11日
敬老の日　9月21日
秋分の日　9月23日
スポーツの日　10月12日
文化の日　11月3日
勤労感謝の日　11月23日