プロ野球・広島は4日、益田武尚投手、鈴木健矢投手、中村奨成選手が結婚したことを発表しました。

益田投手は、2022年にドラフト3位で広島に入団。3年目となる今季は4試合に登板していました。益田投手は球団を通じて「この度、結婚いたしました。 これからも感謝の気持ちを持ち、より一層野球に取り組んでいきたいと思います。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントしています。

鈴木選手は2019年ドラフト4位で日本ハムに入団し、昨オフの現役ドラフトで広島に加入。今季は24試合に登板し、2勝0敗、防御率1.89の成績としていました。鈴木投手は球団を通じて「この度、結婚いたしました。今まで以上に責任感を持ち、精進していきたいと思います。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメント。

中村選手は夏の甲子園で大会記録の計6本塁打を放ち、2017年に広島にドラフト1位で入団。今季は自己最多を大きく更新する104試合に出場し、9本塁打、打率.282と躍動しました。中村選手は球団を通じて「この度、私事ではございますが結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからは守るものができたので責任と自覚を持ちより一層家族の為、カープのために野球に打ち込んでまいります。温かく見守っていただけると幸いです」とコメントを寄せています。