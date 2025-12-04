RIZAPグループの業績が公表された。2026年3月期第2四半期の売上収益は807億円。前年比でこそ3.5％減だが、本業のもうけを示す営業利益は29.9億円と前年同期の22.7億円の赤字から鮮やかな回復を見せた。コロナ禍以降、苦戦を強いられてきた同社が、回復しつつある。

高市政権の物価高対策はもう“手遅れ”…日銀「12月利上げ」でも円安・インフレ抑制は望み薄

そもそも同社は03年に健康食品の通販会社として創業。美容機器の販売会社などを子会社化し事業を拡大。12年には1号店を出店したパーソナルトレーニングジム「RIZAP」が大ヒット。重低音が響く「ビフォーアフター」のCMで一気に認知度を高めた。

その勢いで17年度には売り上げ1000億円、翌18年度に2000億円を突破。だが、18年度は約94億円の営業損失を計上して赤字に転落。当期利益は217億円の赤字になった。

「RIZAPはジムの成功を機に、M＆Aを繰り返してきた。Webメディアやアパレル、果てはサッカーチームの湘南ベルマーレまで脈絡もなく子会社化した。だが実態は、収益力の落ちた企業を割安で買収し、会計上の『負ののれん』で営業利益を上げていたに過ぎない」（M＆A関係者）

「負ののれん」とは、純資産額より安い価格で企業を買った際に生じる、現金を伴わない帳簿上の利益だ。その後、業績悪化により19年からM＆Aを凍結。印刷業者などシナジーの小さい事業を売却した。コロナ禍に見舞われたが、店舗の統廃合やオフィスの集約などで効率化を進め、21年度には一度は営業利益52億円を計上した。

次なる一手として22年度から展開したのが無人のコンビニ型ジム「chocoZAP」だ。気軽に入れるジムとして支持を集め、わずか1年で会員数が100万人を突破した。しかし、直営主義を貫いたため出店費用が経営を圧迫。22年度には再び営業赤字に転落。自己資本比率は危険水域の10％を割り込んだ。創業以来、トップを務める瀬戸健氏にとって、2度目の経営難だった。

■SOMPOと資本業務提携契約

そんなRIZAPに手を差し伸べたのがSOMPOホールディングスだ。24年、健康事業の拡大を狙うSOMPOは資本業務提携契約を結び、計300億円の巨額出資を発表。RIZAPの財務状況は改善した。だが、約1800店舗を展開するchocoZAPでは今後、FC展開も進める方針だ。

「chocoZAPは設備の不備や『清掃が行き届いていない』などの悪評が広がり、会員数の伸びは頭打ちになった。本部が出店費用を賄いきれないので、FCに切り替えたのだろう。FCオーナーはコストを削減したがるので、果たして品質を維持できるのかがカギだ」（前出の関係者）

財務上の数字は改善した。だが、ジム以外のアパレル・小売関連事業は依然として減収が続く。3度目の危機を未然に防げるか。「結果にコミットする」瀬戸社長の手腕が問われる。

（ライター・山口伸）