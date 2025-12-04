赤ちゃんと一緒にわんちゃんたちに挨拶をしに行く飼い主さんの光景が、2万再生を超える話題となっています。わんちゃんたちの様子を見た人からは、「赤ちゃんのことが好きなんですね♪」「赤ちゃん、なめ回されちゃいそうｗ」といった、温かなコメントが寄せられています。

【動画：朝、赤ちゃんを抱いて『犬におはようの挨拶をしに行った』結果→テンションMAXで『大歓迎する光景』】

娘ちゃんを連れて、わんちゃんたちに朝の挨拶

朝から元気いっぱいなわんちゃんたちの姿が投稿されたのは、TikTokアカウントの『Bullson』。ある朝、飼い主さんは生まれたばかりの娘ちゃんを抱っこして、わんちゃんたちに朝の挨拶をしに行くことにしたそう。ベビーベッドに横たわる小さな娘ちゃんを飼い主さんが両手で優しく包んで抱き上げると、娘ちゃんは優しい抱っこに安心したような顔を見せてくれたとのこと。

そんな穏やかな光景にほっこりしたあとは、わんちゃんたちにご挨拶。はたして、わんちゃんたちはどんな様子で飼い主さんと娘ちゃんをお出迎えしてくれるのでしょうか？

赤ちゃんを見たヨーダちゃんたちは…

娘ちゃんを抱っこしてリビングへとやってきた飼い主さん。すると、そこには…ソファの上で待機しているフレンチブルドッグのヨーダちゃんたちの姿が！きっと、ヨーダちゃんたちも娘ちゃんと飼い主さんに早くおはようの挨拶がしたくてたまらなかったのでしょう。

飼い主さんがソファに到着すると、ヨーダちゃんたちは我先にと飼い主さんの足へ嬉しそうにジャンプ。しかし、娘ちゃんは飼い主さんに抱っこされているため、そんなヨーダちゃんたちの様子はつゆ知らず。

とても平和なその光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

元気いっぱいなヨーダちゃんたちにニッコリ♪

そんな『あいさつ合戦』が始まってしばらく経つと、ヨーダちゃん以外のわんちゃんたちは落ち着いてきたようで、ソファのそばでのんびりとし始めたとのこと。一方、ヨーダちゃんは…娘ちゃんと飼い主さんに会えた嬉しさがまだまだ継続中。相変わらず飼い主さんの足に向かって、ぴょんぴょんと飛び跳ねていたといいます。

なんだか元気いっぱいなヨーダちゃんの姿を見ていると、こちらまで元気を貰えます。その後もにっこりとした100点満点の笑顔を見せながら、娘ちゃんと飼い主さんにごあいさつを続けるヨーダちゃん。そんな賑やかなヨーダちゃんたちが居てくれたら、晴れの日でも雨の日でも、毎日元気いっぱいな朝を迎えられそうです。

そんなヨーダちゃん家族の朝の光景は、たくさんの人に笑顔を届けることに。ヨーダちゃんから娘ちゃんへの「大好き」の気持ちが伝わってくるといった感想や、娘ちゃんがヨーダちゃんになめ回されそうといった温かいコメントが寄せられることとなりました。

TikTokアカウント『Bullson』では、そんな笑顔が素敵なヨーダちゃんの、家族たちとの温かい日々が投稿されていますよ。

ヨーダちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Bullson」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。