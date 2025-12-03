グッスマの新たなプラモデルブランド「Reincarnation」第2弾「セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」が12月4日12時予約開始！
【セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～】 予約開始：12月4日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」を12月4日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、同社が送る新たなプラモデルブランド「Reincarnation」の第2弾として、2009年9月に発売されたスケールフィギュア「セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」をプラモデルで表現したもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、カリバーンを構えるセイバー・リリィの勇ましい姿を一足先に確認することができる。
業界随一のクリエイターによる造形を- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) December 3, 2025
「組み立てる」新体験✨#グッスマ が送る
新たな #プラモデル ブランド#リンカネ こと
『Reincarnation』の第二弾！
「セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」
明日12/4 昼12時より
予約受付開始！#Fate pic.twitter.com/m3emMDw7Pv
(C)2002-2006 TYPE-MOON