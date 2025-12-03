グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」を12月4日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、同社が送る新たなプラモデルブランド「Reincarnation」の第2弾として、2009年9月に発売されたスケールフィギュア「セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」をプラモデルで表現したもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、カリバーンを構えるセイバー・リリィの勇ましい姿を一足先に確認することができる。

(C)2002-2006 TYPE-MOON